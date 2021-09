VLT do Subúrbio doa mais de 700 kg de mantimentos

A Casa de Repouso de Idosos Bom Jesus, e as associações Pesca Maravilhosa e Bom Samaritano foram beneficiadas, nesta sexta-feira (24), com 738 quilos de mantimentos arrecadados pelos colaboradores da Skyrail Bahia, empresa responsável pela implantação e operação do VLT do Subúrbio. Todas são instituições que prestam apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social no subúrbio ferroviário de Salvador

Cada entidade recebeu cerca de 248 kg de itens não perecíveis como feijão, arroz, farinha e macarrão. Na Associação Bom Samaritano, em Plataforma, a entrega dos alimentos beneficiará cerca de duas mil pessoas atendidas mensalmente em ações ligadas à educação, saúde e segurança alimentar. A gestora da entidade, a pastora Rita da Anunciação Cruz, lembrou que parte dos alimentos será compartilhada com o Centro de Recuperação Shalon Adonai Maanaim, em Camaçari.

“É algo grandioso o que vocês estão fazendo pela comunidade. Oferecemos diversas modalidades de apoio e contamos com a ajuda da comunidade local, mas, com certeza, nosso maior foco é sempre matar a fome das pessoas”, completou a pastora Rita da Anunciação.

Em outra unidade beneficiada, a Casa de Repouso de Idosos Bom Jesus, foram entregues, além dos alimentos, dez litros de álcool em gel, máscaras e roupas. O material será destinado aos 158 idosos em situação de vulnerabilidade social que são atendidos nas duas unidades da entidade.

As doações foram resultado de uma ação de voluntariado dos colaboradores da Skyrail Bahia durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), realizada entre os dias 13 e 17 de novembro, quando foram arrecadados alimentos, roupas e itens de prevenção à covid-19.

“A Skyrail Bahia tem um compromisso com o desenvolvimento do subúrbio ferroviário. Por isso, ajudar a comunidade é sempre um ponto levado em consideração em nossas ações e que torna o trabalho ainda mais gratificante", comentou Maraíza Rocha, técnica de segurança do trabalho da Skyrail Bahia que esteve à frente da organização da SIPAT.

Onde doar

Casa de Repouso de Idosos Bom Jesus

Rua Pedro Reis Gordilho, nº 04, Praia Grande.

(71) 98873-5813

Associação Bom Samaritano

Rua Bananeira, nº 326, Plataforma

(71) 99118-9245

@associacaobomsamaritanooficial

Associação Pesca Maravilhosa

Rua Almeida Brandão, nº 249 C - Plataforma

@pescamaravilhosa.associacao