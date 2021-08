Você conhece as novas fronteiras do Litoral Norte? Leia especial do CORREIO e descubra

Você conhece as novas fronteiras do Litoral Norte, para além de Praia do Forte e Guarajuba, por exemplo?

Na segunda edição do projeto Boom do Litoral Norte, que busca apresentar as novas vertentes de crescimento dessa região do estado, a equipe do CORREIO mapeou um movimento em que o desenvolvimento e a ocupação têm caminhado cada vez mais para o norte da Costa dos Coqueiros, atravessando para o outro lado da BA-099.

Locais como Baixio, em Esplanada, Subaúma, em Entre Rios, Imbassaí, em Mata de São João, ou mesmo a Reserva Sapiranga, do outro lado da Linha Verde, próxima à Praia do Forte, despertam o interesse de investidores dos segmentos de turismo e imobiliário.

E não é só praia que a região tem oferecido: trilhas de aventura, parques ambientais, observação de pássaros e museus são opções para ampliar a estadia e fincar moradia mesmo. E estão cada vez mais sustentáveis e dialogando com o entorno.

Contribuem para essa ocupação consciente a oferta de serviços (com mais escolas, por exemplo) e ampliação da infraestrutura.

Somente em investimentos turísticos, estão previstos US$ 1,2 bilhão nos próximos anos, de acordo com levantamento realizado pela Secretaria do Turismo da Bahia (Setur). Oito novos empreendimentos vão ampliar em 5,4 mil o número de leitos disponíveis na região. Veja também quais são as profissões com potencial no Litoral Norte.

Confira na edição ainda uma curadoria especial de chefs de Salvador indicando seus pratos preferidos da região e um guia com 50 opções de delivery de tudo.

