Você já provou um vinho de Israel?

Vinhos branscos de Israel (fotos/divulgação)

Mais importante sommelier e formador de opinião em enocultura do Brasil, Carlos Cabral fez uma viagem até Israel para conhecer o que há de novo no “Antiquíssimo Mundo dos Vinhos”.

“O vinho faz parte da cultura hebraica muito antes da cultura cristã”, compartilhou o especialista. Nesta entrevista, concedida durante o Rio Wine & Food Festival 2018, ele contou que a alta tecnologia em irrigação é a maior aliada da produção vínica na Terra Santa, hoje com cerca de 250 vinícolas.

Na ocasião, Cabral conduziu uma degustação com 10 vinhos de melhor custo/qualidade da Terra Santa, com destaque para os tintos elaborados com a uva Syrah e rótulos de Chardonnay, que desenvolveram fruta e mineralidade.

VEJA O VÍDEO:



Ele indica os seguintes rótulos:

Tabor 562 Brut

Binyamina Reserve Chardonnay 2016

Golan Heights Yarden Chardonnay 2015

Har Bracha Highlander Cabernet Franc 2014

Dalton Estate Shiraz 2016

Tulip Syrah Reserve 2015

Psâgot M series Cabernet Sauvignon 2016

Jerusalem Wineries Marselan Gershtain Special 2016

Har Bracha Highlander Merlot Special Reserve 2013

Golan Heights Yarden Muscat 2014.