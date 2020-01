Você sabia que um smartphone contém ouro?

Na cadeira que sentamos, no metrô que tomamos para ir ao trabalho e até no telefone. A mineração está por todos os lados e é justamente por isso que o Instituto Brasileiro de Mineração decidiu organizar um evento para discutir o tema tanto entre especialistas quanto entre curiosos. As inscrições podem ser feitas em http://bit.ly/flaviopenidonacbpm.

O evento acontecerá nesta quarta (8), a partir das 13h30, na sede da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, no bairro de São Marcos, e discutirá desde a importância da mineração à presença na rotina diária. Um smartphone, por exemplo, pode conter ouro, prata e platina. Mas, na avaliação de Antônio Carlos Tramm, presidente da Companhia, nem a presença do minério no cotidiano faz com que o tema seja devidamente discutido.

“Mineração não é uma coisa muito discutida, porque pode ser importantíssima para o desenvolvimento. Estamos convidado todo mundo, empresários da área e os curiosos. Temos alguns assuntos que é preciso que todos discutam. Hoje, a mineração tem muitas curiosidades que vão além de Brumadinho. É muito mais do que isso", avaliou Antônio Carlos Tramm, em entrevista ao CORREIO

No evento, o presidente do Ibram, Flávio Penido, discutirá também o futuro da mineração e detalhes de processos como o funcionamento de barragens, impactos ambientais e sustentabilidade no setor. Na avaliação de Tramm, "a mineração não soube, ainda, fazer uma campanha de esclarecimento, mostrando que o minério está fazendo".

Também serão apresentados compromissos presentes numa carta que o o presidente da Ibram elaborou. Além de Penido, participarão da apresentação na CBPM o Diretor de Relações Governamentais do Ibram, Rinaldo Mancin, e o Diretor de Relações com Associados e Municípios do Instituto, Alexandre Valadares.