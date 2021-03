Volkswagen Taos: confira um vídeo com o novo rival do Jeep Compass

Recentemente, estive na fábrica da Volkswagen em São Paulo para conhecer o Taos, SUV que é fabricado na Argentina. O novo veículo, que também será produzido no México para atender mercados como os Estados Unidos, irá concorrer aqui com o Jeep Compass e o recém-lançado Toyota Corolla Cross.

Assista ao vídeo e confira todos os detalhes do novo Volkswagen Taos

Entre os equipamentos do Taos, destaque para o freio de estacionamento elétrico, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência e detectores de pedestres e fadiga. O Taos terá, inicialmente, um único propulsor: o 1.4 litro turbo, que entrega 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Bicombustível, esse motor é produzido em São Carlos, no interior de São Paulo. A aceleração de 0 a 100 km/h do Taos, que pesa 1.420 kg, é feita em 9,4 segundos.

As principais medidas são: 4,46 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,63 m de altura e 2,68 m de distância entre-eixos. Seu porta-malas tem capacidade para 498 litros. Os preços ainda não foram divulgados, mas devem ficar posicionados entre R$ 140 mil e R$ 180 mil. Assim, o Taos ocuparia o espaço entre a opção mais cara do T-Cross e a mais barata do Tiguan Allspace, que deixou de ser oferecido com motor 1.4 no país.