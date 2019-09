Volkswagen terá SUV desenvolvido no Brasil

A Volkswagen anunciou na Europa a produção de um SUV completamente na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O destaque fica por conta da criação do produto, de acordo com a empresa alemã ele foi concebido no Brasil. “É a primeira vez que a Volkswagen do Brasil irá exportar o conceito de um novo veículo desenvolvido 100% aqui e que terá abrangência global”, afirmou Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Por enquanto apenas o esboço da silhueta do novo veículo foi revelada

(Foto: Divulgação)

O novo veículo, que teve apenas um esboço revelado será feito na mesma base de Polo, Virtus e T-Cross, a MQB A0. O modelo, no entanto, ficará posicionado imediatamente abaixo do T-Cross e manterá os 2,56 metros de distância entre-eixos do Polo. A mecânica deverá ser compartilhada com este modelos, mas os sistema de infotainment, que congrega os sistemas de áudio, conectividade e multimídia do veículo, serão novos.

Cerca de 50 engenheiros trabalharam nesta parte do projeto que será exportado a partir do Brasil e também estará em outras linhas de montagem da marca pelo mundo. Chamado inicialmente de New Urban Coupé, o novo veículo deverá ser batizado oficialmente de T-Sport, como revela o registro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além do Brasil, o SUV será produzido na também na Europa.

VOLKSWAGEN PERDE ANTIGO LÍDER

Na segunda-feira (26), faleceu Ferdinand Piëch, neto de Ferdinand Porsche e ex-dirigente da Volkswagen. Nascido em 17 de abril de 1937, em Viena, na Áustria, o executivo ficou famoso por ter comandado a Volkswagen e também por ter sido o entusiasta por trás de muitos projetos do grupo.

Piëch, a direita, com o primo Alexander e o avô Porsche. E um evento da Volks em 2013

(Foto: Divulgação)

O austríaco trabalhou na marca alemã entre 1963 e 1972. Na sequência foi para a Audi e marcou época ao introduzir uma série de modelos ousados e tecnológicos. Graças ao seu empenho Piëch conseguiu erguer a Audi como marca premium - antes disso a empresa basicamente apenas acrescentava luxo a modelos originários da VW.

O executivo retornou a VW em 1993 e encontrou a empresa em situação caótica: a marca estava a três meses da falência. Foi ele que arquitetou um plano de revitalização impressionante. O grupo passou a usar mecânica e plataformas comuns entre as empresa, incluindo a espanhola Seat e a a tcheca Škoda, companhias que foram adquiridas nesse período. Com isso, a

produção e investimentos foram racionalizados e a lucratividade retornou. Daí em diante o conglomerado cresceu. Piëch, que se aposentou em 2015, foi o responsável pela aquisição da italiana Lamborghini, da britânica Bentley e da francesa Bugatti. A Volks seguiu essa estratégia e atualmente tem duas marcas de caminhões (Scania e MAN) e uma de motos, a Ducati.

ACORDO JAPONÊS

A Toyota Motor Corporation e a Suzuki Motor Corporation anunciaram um acordo de aliança de capital para estabelecer e promover uma parceria de longo prazo e fomentar a colaboração em novos segmentos, incluindo o de direção autônoma.

As empresas começaram a conversar sobre a parceria comercial em 2016 e, desde então, continuaram incluindo detalhes específicos. Desde março as fabricantes estão fazendo considerações específicas para se dedicarem ao desenvolvimento de produtos e à colaboração na produção, além de promover suprimento mútuo de produtos, unindo a força da Toyota em tecnologias de eletrificação à tecnologia para compactos da Suzuki.

Para desenvolver e promover uma parceria de longo prazo, a Toyota e a Suzuki planejam adquirir as ações umas das outras com base na aliança.

PAGAMENTO PELO ADESIVO

A Nissan e o Sem Parar fecharam um acordo inédito que vai permitir a possibilidade de pagar diversos serviços usando apenas o carro. Por meio da parceria, os veículos Nissan serão disponibilizados de fábrica com o sistema do Sem Parar, que permite o pagamento de estacionamentos, drive-thrus de lanchonetes, lava-rápidos e pedágios usando exclusivamente o adesivo instalado no para-brisa.

A Nissan estabeleceu uma parceria com a Sem Parar para o pagamento de contas

(Foto: Divulgação)

Os clientes da Nissan receberão o carro com o adesivo e poderão optar por ativá-lo ou não. Se decidirem pelo acionamento junto ao Sem Parar, terão dois planos com valores e ofertas especiais.

35 ANOS DO UNO

A Fiat está comemorando este mês os 35 anos de um dos seus modelos mais populares no Brasil, o Uno. Já foram produzidas cerca de 4 milhões de unidades do modelo no país, de onde é exportado para Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Peru e Uruguai.

