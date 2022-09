Volta de manchas de óleo lembra trauma de 2019

O trauma do derramamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste em 2019 vai demorar de ser superado. Se é que será. Assim, cada vez que manchas voltam a aparecer no litoral, com aconteceu durante a semana, o sinal de alerta - e de preocupação - é lançado. A quantidade encontrada na areia é muito inferior àquela vista em 2019. Autoridades acreditam que pode se tratar do mesmo óleo, sendo partes que ficaram presas nos recifes e corais e que, agora, estão se desprendendo e chegando ao litoral. A Marinha recolheu as manchas e fazendo análises. O resultado sairá em cerca de 10 dias.

Em Salvador, as manchas foram encontradas diversas praias. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que pequenos fragmentos de óleo foram localizados, na última sexta-feira, nos trechos de Jaguaribe, Piatã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo. Em nota, a prefeitura disse também que está monitorando a situação.



A Capitania dos Portos recebeu a informação de aparecimento de pequenas bolinhas em Arembepe, no município de Camaçari, no dia 25 de agosto. Desde então, foram registrados casos em outras regiões da capital e do interior do estado. Em Porto Seguro, no Sul do estado, equipes municipais recolheram cerca de 100kg de óleo pastoso nas praias de Arraial da Ajuda e Cumuruxatiba.



“Tivemos, na fase aguda, perda significativa da biodiversidade de invertebrados [com o acidente de 2019]. Taxa de mortalidade alta [...] acima de 70% quando comparado com período anterior. Observamos adoecimento de corais em proporção superior a 50%. A longo prazo temos observado que a biodiversidade ainda não se recuperou e nem está nem perto de retomar", afirma o biólogo e diretor do instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Francisco Kelmo. A estimativa é que impactos permaneçam por mais 10 anos.

Processos por conta de fila de regulação triplicam na Bahia

O número de processos movidos contra o governo estadual por questões relacionadas à regulação cresceu 363% no último ano, segundo dados levantados pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) a pedido do CORREIO. Enquanto 2020 registrou 118 processos, a taxa saltou para 547 em 2021. Já até 19 de agosto de 2022, a entidade contabilizou 568 ações judiciais. O valor já é 3% a mais do registrado nos 12 meses do ano passado. Em 2019, ano anterior à pandemia, o Tribunal recebeu apenas cinco processos.

Os processos são resultado de casos na esteira da fila de regulação do Sistema único de Saúde (SUS). A Central Estadual de Regulação (CER) possui cerca de 1.100 solicitações diárias que incluem avaliações com especialistas, exames, procedimentos cirúrgicos e vagas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), afirma a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Por dia, as quatro centrais recebem, em média, 150 solicitações para UTI adulto, 30 para pediátrica, 25 para neonatal e cinco liminares. Questionada sobre a quantidade de pacientes em espera na regulação, a Sesab não respondeu.

Ufba enfrenta problemas

Após o ex-prefeito de Salvador, vereador e professor Edvaldo Brito precisar dar aula no estacionamento da Faculdade de Direito, por conta de uma queda de energia, outros professores e coordenadores contaram ao CORREIO a situação difícil pela qual a Ufba passa por conta da queda nos repasses federais e que causa problemas em diversas unidades. A universidade contestou.

Tortura em loja no Centro

Dois ex-funcionários de uma loja na Avenida Joana Angélica, Centro de Salvador, acusam os patrões de tortura e agressões. Segundo as vítimas, os donos do local praticaram o crime após acusá-los de furto. Ambos foram espancados e tiveram as mãos queimadas com os dizeres "A 171", em referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata de estelionato. O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu o próprio inquérito para investigar os empresários.

Imóveis em dinheiro vivo

Quase metade do patrimônio em imóveis do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus familiares próximos foi construído em dinheiro vivo. No total, dos anos 90 até hoje, o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis, de acordo com uma reportagem do UOL, divulgada na terça-feira (30). Desses, a família usou dinheiro em espécie para negociar, totalmente ou parcialmente, 51 empreendimentos.

