Voltou, mas tem regras: comércio informal terá de adotar novos hábitos

Localizada na avenida Joana Angélica, a barraca da feirante Mariana Trindade, 23 anos, tem frutas, verduras e álcool em gel. O item de higiene pessoal não está à venda. É que, agora, ele é obrigatório para os feirantes e ambulantes que trabalham no centro da cidade e na Boca do Rio. “Acho uma boa medida, pois podemos higienizar nossas mãos antes de manusear o produto”, disse a vendedora.

No geral, a presença do álcool em gel deveria também servir para uso dos consumidores, mas eles não têm requerido o item. “Ontem (terça, 19), eu estava com o álcool em gel na barraca, mas alguém passou por aqui e levou. Eu não comprei outro, pois nenhum cliente pediu. Ou seja, roubam o produto que era para ser dado gratuitamente, mas não pedem”, criticou o ambulante Bruno Ficó, enquanto atendia a diversos outros clientes, também na avenida Joana Angélica.

Diferente da terça-feira (19), primeiro dia de suspensão das medidas mais restritivas, nesta quarta, por volta do meio-dia, havia grande movimentação no bairro. Diversas pessoas circulavam na calçada e carros cruzavam a pista, como se não houvesse pandemia. “E isso ainda é pouco, pois estamos voltando. Amanhã isso aqui vai aumentar”, disse a vendedora Vitoria Hellena, 25. Ela estava numa barraca que mantinha distância da dos seus colegas, identificados como Filipe, Tiago e Roberto.

Vitória exibe o álcool em gel utilizado na barraca (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Só Vitória tinha o álcool em gel, que era compartilhado com os amigos. Todos usavam a máscara e buscavam cumprir o distanciamento social. Ao contrário dos comércios e lojas fechadas, onde é possível fazer um controle da quantidade de pessoas que entram no espaço, o mercado informal a céu aberto não permite isso e os próprios clientes geravam uma aglomeração nas barracas.

“A gente vai fazer o quê? Tenho quatro filhos para sustentar. O dinheiro de auxílio não dá para pagar tudo”, disse Tales Alexandre, 29, que também trabalha no local e usava a máscara e álcool em gel. “O álcool, eu percebo que as pessoas não têm solicitado muito”, disse o vendedor.

O CORREIO também encontrou, no espaço, ambulantes que não usavam a máscara corretamente, ou não tinham o álcool à disposição nas barracas. Alguns não souberam justificar as falhas e outros diziam que o item de higiene pessoal estava guardado na mochila. “É complicado, pois o mau exemplo de alguns podem prejudicar a categoria”, disse um ambulante que não quis se identificar, e que cumpria as regras.

Sem máscara, feirante higieniza suas maçãs (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

No Centro, onde há esquinas e cruzamento de pessoas, a quantidade de ambulantes é grande. Consequentemente, aumenta-se a dificuldade em manter o isolamento. Só na esquina da Rua Vinte e Um de Abril com a Avenida Joana Angélica, por exemplo, era possível contar 10 ambulantes que não mantinham o distanciamento de dois metros de distância dos colegas e não respeitavam a demarcação no chão.

Alguns, que não quiseram falar com a reportagem, chegavam até a não usar máscara. Questionada sobre o que pode acontecer com os ambulantes que descumprem as regras estabelecidas, a Secretaria de Ordem Pública (Semop) informou que realiza a distribuição de máscaras, mas não tem poder de polícia, para atuar contra quem desobedece o decreto municipal. A pasta afirmou que atua apenas de forma educativa e também não é de sua competência realizar apreensão de mercadorias.

A volta do mercado informal no Centro e na Boca do Rio aconteceu com o fim das medidas mais restritivas nos dois bairros. Depois de uma análise de dados dos últimos dias, a prefeitura percebeu que a taxa de contaminação diminuiu nesses locais e resolveu suspender nos locais as medidas de isolamento mais rígidas. No entanto, se a taxa voltar a crescer, os bairros podem voltar a serem incluídos nessa lista, que atualmente é formada pela Liberdade, Lobato e Bonfim, além de, a partir de sexta-feira (22), Brotas e Cosme de Farias.

Os dados que auxiliam nas tomadas de decisões são a quantidade de pessoas circulando nessas localidades, o número de veículos que transitam nessas regiões, o acúmulo de novos casos de coronavírus em cada uma dessas áreas, o número de óbitos, e as interdições feitas nos estabelecimentos que descumpriram os decretos municipais nessas localidades.

Além da volta dos ambulantes, os comércios de até 200 metros quadrados puderam reabrir nos locais. “Também temos que usar máscara e fornecer álcool em gel para as pessoas”, disse Emily dos Santos, que é vendedora numa loja de roupas da Boca do Rio.

Procurado, o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindloja), Paulo Motta, não comentou sobre o assunto.

Regras gerais para estabelecimentos autorizados a funcionar em toda a cidade: