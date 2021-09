Voluntários e brigadistas controlam focos de incêndio na Chapada Diamantina

Dois focos de incêndio foram registrados em área de vegetação na Serra da Batava, localizada no município de Ibicoara, na Chapada Diamantina, nesta quarta-feira (8). Voluntários conseguiram controlar as chamas.

Além das brigadas voluntárias de diversos municípios da Chapada Diamantina, mais de 60 brigadistas auxiliaram no combate aos focos de incêndio, assim como equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o G1, ainda não há informações sobre a extensão da área atingida pelo fogo. Também não há registro de feridos. Uma série de focos de incêndio têm sido registrada no oeste do estado e na Chapada Diamantina, a onda de calor que atinge a região pode ser um dos fatores que possibilitam estes casos.



No início da semana, um outro incêndio atingiu uma área de vegetação no povoado de Riacho Branco, na área de proteção ambiental Marimbus, em Iraquara, também localizada na Chapada Diamantina. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado.