Voluntários fazem ação de limpeza na praia de Piatã

Um grupo de voluntários realizou atividades de educação ambiental na praia de Piatã, em Salvador, neste sábado (24). Eles recolheram plástico e outros materiais descartados de forma irregular nas areias. A ação fez parte da 1ª Conferência Oceânica do Brasil realizada durante o IX Festival das Baleias, em Salvador (BA). Neste domingo (25), haverá shows de encerramento com Adão Negro e Mike Love.

Foram dois dias de palestras e debates (Foto: divulgação)

Logo após as ações educativas na praia o grupo fez uma saída de campo a bordo do catamarã Sanson para avistar as baleias jubartes. O evento discutiu temas como economia azul, planejamento espacial marinho e cultura oceânica, e debateram sobre a elaboração de políticas públicas que contribuam para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 14 (Vida na Água).

Uma carta-aberta será elaborada e encaminhada aos órgãos competentes com o objetivo de buscar resultados concretos para as questões ambientais do país. Os organizadores informaram que o documento será publicizado em formato de consulta pública, e pedem a colaboração das comunidades costeiras, em especial a atenção do povo baiano para o debate. A carta ficará aberta por 15 dias no site da Redemar (https://redemar.org.br/).

O evento, organizado pela ONG Redemar, começou no dia 22 de setembro e será encerrado neste domingo (25) com show de Adão Negro e Mike Love, no Museu de Arte Moderna (MAM).

O IX Festival das Baleias conta com o apoio do estado da Bahia por meio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), do museu do Mar – Fundação Aleixo Belov, Instituto Popular do Recôncavo, Amara NZero, Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica), Associação Náutica da Bahia, Multimodal Caravelas, MTC Divino Passos e Unesco.