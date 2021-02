Voos do aeroporto de Salvador não serão afetados por toque de recolher

O Aeroporto de Salvador informou nesta quinta-feira (18) que as viagens agendadas, com partidas ou chegadas no Aeroporto de Salvador, permanecem inalteradas durante o período do decreto estadual de toque de recolher na Bahia. A medida começará a entrar em vigor a partir de amanhã (19).

“Entendemos a importância do decreto e, como serviço essencial, reafirmamos os cuidados com os protocolos sanitários. Tanto a administração do aeroporto, como as empresas que operam no terminal, estão definindo logísticas que garantam o funcionamento do equipamento, viabilizando que as equipes trabalhem normalmente para atendimento dos passageiros que embarcam ou desembarcam na capital baiana durante os dias definidos no decreto do toque de recolher”, afirma Julio Ribas, CEO do Aeroporto.

Os profissionais que trabalham no principal terminal aéreo do estado poderão se deslocar sem problemas pela cidade nos horários em que a medida restritiva esteja valendo, garantindo a logística dos passageiros.

O Aeroporto ressalta que é importante que os passageiros estejam atentos, principalmente, ao deslocamento até o terminal nos horários de restrição, uma vez que serão permitidos transportes privados de passageiros, em táxis ou por aplicativos. Vale confirmar o voo junto à companhia aérea e manter os cartões de embarque em mãos no trajeto até o aeroporto.

No período definido no decreto, o aeroporto tem previstos 298 voos entre as 22h e as 05h, com cerca de 36 mil passageiros sendo embarcados. Os protocolos sanitários, como uso obrigatório de máscaras, sinalizações sobre distanciamento e uso de álcool em gel, seguem inalterados, bem como o trabalho das equipes para evitar aglomerações.