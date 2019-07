Vôos entre Salvador e Aracaju são retomados

O Salvador Bahia Airport voltou a contar com o retorno de uma importante conexão no Nordeste brasileiro: a Azul Linhas Aéreas iniciou operações na rota Salvador-Aracaju operando seis voos semanais com aeronaves Embraer E195 de 118 assentos. A novidade passou a valer na última segunda-feira (1).

“Bahia e Sergipe têm importantes laços econômicos, além de possuírem uma demanda natural por conta das suas atrações turísticas e laços afetivos. O reestabelecimento do voo direto reforça estas conexões e oferece maior conveniência para baianos e sergipanos,” afirma Graziella Delicato, Gerente de Negócios Aéreos do Salvador Bahia Airport.

As partidas da capital baiana serão diárias (exceto sábados) às 23h25, chegando à 0h15 do dia seguinte. Já as partidas da capital sergipana também são diárias (exceto domingos) às 4h15, chegando às 5h05 em Salvador.

Segundo recente pesquisa do Datafolha, a Bahia continua entre as primeiras opções de viagem dos paulistanos.Para complementar as opções de voos existentes entre a Bahia e São Paulo, a Azul também iniciou os voos regulares na rota Salvador-Guarulhos, com quatro voos diários operados por Airbus A320 de 174 assentos.

“Com esses novos voos da Azul, são 142 voos semanais entre Salvador e o aeroporto de Guarulhos, a terceira rota mais movimentada do Brasil” afirma Marc Gordien, Diretor Comercial do Salvador Bahia Airport.

Na rota Salvador-Guarulhos, as partidas do aeroporto baiano são diárias às 3h, 9h05, 15h20 e 21h30, chegando respectivamente às 5h25, 11h30, 17h45 e 23h55, com partidas de Guarulhos às 5h55, 12h15, 18h25 e 23h50, chegando a Salvador respectivamente às 8h20, 14h40, 20h50 e às 2h15 do dia seguinte. As passagens podem ser adquiridas através do site da Azul Linhas Aéreas (www.voeazul.com.br) ou através de agentes de viagens.

Novidades

Além dos novos voos que entrarão em operação em julho, o mês de junho trouxe novidades para os passageiros do Salvador Bahia Airport. A conexão entre Salvador e Petrolina voltou a ser direta, através de um voo diário pela Passaredo. Outra novidade foi o acréscimo de mais uma frequência nos voos para a Ilha do Sal, que passou de duas para três partidas semanais operadas pela Cabo Verde Airlines. A cidade caboverdiana é hub da companhia aérea e importante centro de conexão com a Europa.