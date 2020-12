Voos entre Salvador e Argentina são retomados

Suspensos desde março por conta da pandemia, os voos regulares entre Salvador e Buenos Aires, capital da Argentina, foram retomados neste sábado (19), informou a Salvador Bahia Airport, que integra a rede Vinci Aiports, concessionária que administra o terminal da capital baiana.

A Aerolíneas Argentinas é a empresa que disponibiliza voo direto entre Salvador e Buenos Aires. Ainda de acordo com a concessionária, as viagens com partidas de Salvador vão ocorrer às quintas e domingos, às 10h15; e a chegada à capital baiana será às 9h25. O trajeto é realizado em um Boeing B738, com 170 assentos.