Voos entre Salvador e Buenos Aires serão retomados em janeiro

Suspensa durante a pandemia de Covid-19, a conexão aérea entre Salvador e Buenos Aires será retomada a partir do mês de janeiro de 2022. Os voos passarão a ocorrer às terças, quintas e sábados, sempre à noite, a partir do primeiro dia do ano, por meio da companhia aérea Aerolíneas Argentinas.

"A Argentina é o principal país emissor de turistas internacionais para Salvador. Por isso é tão importante a retomada desses voos para a capital baiana, que deverá receber ainda mais visitantes e, com isso, o impacto será positivo tanto no setor turístico quanto econômico da cidade. E isso acontece durante a realização da Semana da Argentina em Salvador, evento promovido pela Prefeitura no sentido de estreitar laços entre as duas localidades”, declarou o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Fábio Mota.

A ação é fruto de acordo firmado entre o Consulado da Argentina e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), durante a realização da Semana da Argentina em Salvador.

Tradição

Teve início na sala de arte do CineMAM, na segunda-feira (8) a Semana da Argentina em Salvador, com a Mostra de Cinema Argentino. Até o dia 29 deste mês, uma exposição de imagens do fotógrafo argentino Pedro Luis Raota acontece no Instituto Cervantes, também na Barra. A Semana é promovida pela Prefeitura, por meio da Secult.

O ponto alto da programação ocorreu na quarta-feira (10), considerado o Dia da Tradição Argentina, com música, dança e apresentações artísticas no Forte de São Diogo, na Barra. A data celebra o nascimento do escritor argentino José Hernández, escritor de Martín Fierro, uma das obras de referência sobre costumes nacionais, e reforça as tradições e costumes da nação que tem variações em diferentes partes do país.