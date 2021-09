Votação para modelos do Afro Fashion Day começa nesta sexta (10)

Agora é pra valer. A partir das 18h desta sexta-feira (10), começa a votação para escolha dos seis modelos não profissionais – três homens e três mulheres – que vão desfilar na sétima edição do Afro Fashion Day 2021, em novembro. A lista de pré-selecionados, definida pela produção do evento realizado pelo CORREIO, inclui 32 candidatos, que mandaram seus vídeos através da plataforma Tik Tok entre os dias 27 e 31 de agosto.

São 16 homens e 16 mulheres disputando a atenção dos amigos, familiares e leitores. Par votar basta entrar no perfil do CORREIO no Tik Tok (https://www.tiktok.com/@correio24horas) e escolher seus vídeos preferidos. A seletiva acontece até domingo e na próxima terça serão divulgados os seis mais votados.

Nesta edição, o voto popular vale um ponto, que vai se juntar à pontuação vinda dos votos do júri especialmente montado para a seletiva – que volta a acontecer virtualmente para para evitar aglomerações e preservar a saúde de nossos talentos. No total, foram feitas 138 postagens utilizando a trilha oficial do AFD.

No ano passado, Vitória Carmo foi a menina mais votada da seletiva. Seu vídeo teve 829 curtidas. Entre os meninos, quem liderou foi Ednei William, com 839 votos. No total, os 12 vídeos foram vistos mais de 36 mil vezes e tiveram quase 5,5 curtidas. Os outros selecionados que brilharam no Afro Fashion Film 2020 ao lado dos modelos profissionais foram Deivid Crioulo, Rafa Araújo, Kaká Cardoso e Thalia Neres.

Mais de 250 modelos passaram pela passarela do Afro Fashion Day, que já revelou muitos talentos como a top model Ana Flávia, primeira mulher negra vencedora do concurso Supermodel Of the World Brasil; Munik Lemos, que era vendedora de peixe frito e já participou de clipe da cantora Anitta; e Alesi Falcão, garoto morador de Salinas das Margaridas que hoje é rosto frequente em campanhas na Bahia e Brasil.