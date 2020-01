'Vou guardar no coração', diz Nonato após aplausos da torcida

Aos 20 minutos do segundo tempo a partida entre Bahia e Vitória da Conquista, na tarde deste domingo (26), no estádio de Pituaçu, ficou em segundo plano. Ao ser substituído por Tatu, o atacante Nonato, que defende o time do interior, foi ovacionado pela torcida. Aos gritos de 'Uh, terror, Nonato é matador', o jogador foi homenageado pela torcida do Tricolor. Era o mínimo a ser feito pelo sétimo maior artilheiro da história do clube, com 125 gols.

Aos 40 anos, foi a primeira vez que Nonato enfrentou o Bahia na carreira. Ainda em campo, ele não escondeu a emoção e retribuiu o carinho com beijos e aplausos para os torcedores. Fora dele, revelou que vai guardar o momento para sempre.

"Isso foi um reconhecimento, uma coisa que vou guardar no meu coração para sempre. Essa torcida... o time que eu mais joguei. Vou contar isso para os meus filhos", disse o atacante.

Nonato fala sobre jogar contra o Bahia: 'uma experiência única'

No último ano da carreira, Nonato também não escondeu que o desejo era voltar a vestir a camisa tricolor e encerrar a sua passagem pelo futebol no lugar onde tudo começou. Ele disse ainda que está aberto a um jogo de despedida pelo clube, mas deixou claro que depende mais dos dirigentes.

"Teve essa mobilização ano passado, mas não houve contato de ninguém, foi só entre eu e a torcida esse desejo. Não depende de mim, eu gostaria muito de encerrar no Bahia, mas isso depende das pessoas que mandam no clube", afirmou Nonato.