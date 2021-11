Vuto lança “Outro Tom”, primeiro clipe após seu retorno à música

Em meio a crise mundial, ainda é possível ter esperança por dias melhores. É o que busca mostrar o cantor Vuto em seu novo clipe do single “Outro Tom”, lançado na manhã desta quinta-feira (11). O audiovisual, que é o primeiro após o seu retorno à música, foi dirigido por Manolo Garrido e tem como produtor musical Zé Peto.

Produzido durante a pandemia, à distância, o single traz à tona o desejo por novas perspectivas, novo sol e novo sentido às experiências ruins. Além disso, por estar longe dos amigos e família, a música também gera a sensação de acolhimento ao expressar a vontade de Vuto de valorizar a sua rede de apoio.

Para transmitir essa mensagem visualmente, o clipe é dividido em dois momentos. As cenas na piscina que passam uma sensação de introspecção e, no outro plano, na praia, é onde o toque de esperança é representado.

“O aspecto tropical do clipe dá a ideia de estar realmente em 'outro tom', ainda mais vivendo em Salvador e com a saída do isolamento social. E isso reflete o meu desejo de estar em comunhão com amigos e poder pensar que os dias serão melhores”, disse Vuto.

Ainda sobre o clipe, Vuto diz que a proposta é não ser um produto convencional de rap ou trap, onde só há uma exaltação do artista cantando, mas sim um trabalho mais artístico e com outras referências.

Após um ano da pausa em sua carreira, Vuto retorna em 2021 com dois single e, agora, com o clipe de “Outro Tom”. Buscando fomentar a cena local, ele convidou outros artistas para participar do clipe, sendo eles os rappers Vírus, Luan Ówe e Lil Devil.