Wagner Lopes espera reforços e vai mexer no ataque contra o Botafogo: 'Vou tentar algo diferente'

O ataque do Vitória não tem funcionado na Série B do Brasileiro. Com apenas 18 gols marcados, o rubro-negro tem o segundo pior poder ofensivo da competição. Diante do Botafogo, o torcedor verá ao menos uma peça diferente tentando encontrar o caminho do gol. Suspenso, Marcinho não entrará em campo no jogo das 21h30 de quarta-feira (29).

O técnico Wagner Lopes não revelou quem será o substituto, mas prometeu novidade. "Vou tentar algo diferente", avisou durante entrevista coletiva concedida após o treinamento desta terça, o último antes do confronto com a equipe carioca.





É possível que o treinador escale Manoel como titular pela primeira vez. Contratado há uma semana, o atacante entrou no decorrer da derrota por 1x0 para o Londrina, sábado passado, no interior do Paraná. Na ocasião, o trio de ataque foi formado por Caíque Souza, Samuel e Marcinho. David, Mateusinho, Soares, Bruno Oliveira e Alisson Santos também são opções para compor o time.

Além de Marcinho, o volante Fernando Neto também está fora do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo. O substituto dele será João Pedro, que voltou a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Durante a entrevista coletiva, Wagner Lopes falou ainda que há expectativa de novos reforços chegarem à Toca do Leão até quinta-feira (30), quando se encerra a janela para inscrição de atletas na Série B. "Estamos trabalhando e esperamos ter novidades nos próximos dias", projetou.

O elenco voltou do Paraná no domingo (26) e foi liberado. A reapresentação ocorreu na segunda-feira (27), quando os jogadores titulares fizeram atividades regenerativas. O treino desta terça foi o único para fazer ajustes para o jogo contra o Botafogo. Como tem ocorrido com frequência, a bola parada ganhou atenção novamente na atividade.

"Tivemos uma logística muito difícil, muito complicada. O Brasil é um país continental, com dimensões continentais. O deslocamento é muito cansativo. Nós recuperamos os jogadores da melhor maneira possível. Hoje a gente conseguiu fazer o treino, mas bem cadenciado, bem parado, porque os jogadores têm que se recuperar. Foco maior foi na orientação tática e também recuperação dos atletas", contou Wagner Lopes.

Com 25 pontos, o Vitória ocupa a zona de rebaixamento da Série B, na 18ª posição. O Botafogo soma 47 e é o vice-líder da competição.