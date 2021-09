Wagner Lopes foca nas finalizações às véspera de jogo contra o Remo

O feriado que comemora a Independência do Brasil foi de muito trabalho na Toca do Leão. Nesta terça-feira (7), o elenco rubro-negro fez o segundo treino preparatório para o jogo contra o Remo. O duelo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro será disputado na sexta-feira (10), às 19h, no Barradão.

Preocupado com a fragilidade ofensiva apresentada pelo time no campeonato, o técnico Wagner Lopes realizou atividades voltadas para aperfeiçoar as finalizações - a equipe marcou só 17 gols em 22 partidas. Com 23 pontos, o Leão está na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Os meias Eduardo e Gabriel Santiago fizeram um treino à parte em que intensificaram a transição física. Já o lateral direito Raul Prata foi a campo pela primeira vez depois da contusão na coxa. Ele deu voltas ao redor do gramado sob a supervisão da equipe de fisioterapia.

O técnico Wagner Lopes terá o retorno do lateral esquerdo Roberto contra o Remo. Suspenso, ele desfalcou o time na vitória por 1x0 diante do Operário, no último sábado (4). Na ocasião, o zagueiro Mateus Moraes foi improvisado na posição e marcou o gol do jogo.