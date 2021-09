Wakanda Educação Empreendedora abre inscrições para o Acelerando Seu Corre

De acordo com o Mapa das Empresas, divulgado em fevereiro deste ano pelo Ministério da Economia, o número de microempreendedores individuais (MEIs) cresceu em 2,6 milhões em 2020 no Brasil. Com o intuito de oferecer qualificação no universo do empreendedorismo para esse público, incluindo as pessoas que empreendem por necessidade, a Wakanda Educação Empreendedora está com inscrições abertas para o Acelerando Seu Corre, curso 100% online que acontece através do WhatsApp, com conteúdos voltados para gestão financeira, vendas no ambiente digital e planejamento. Para participar, é preciso fazer a inscrição através do site do projeto e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 30.

“Usar a linguagem informal como tecnologia para transmitir conhecimento sobre empreendedorismo para a nossa galera, que já tá no corre, que já faz acontecer do jeito que dá. É isso que fazemos. Nosso papel é ensinar habilidades para que esses microempreendimentos cresçam, para que essas pessoas se enxerguem como empreendedoras, entendam que têm um negócio e não um bico, para que elas enxerguem que podem viver com dignidade através do que já fazem de maneira intuitiva. É pegar o diamante bruto para lapidar”, pontua a empresária Karine Oliveira, CEO da Wakanda.

Com o patrocínio do Instituto CCR e apoio da CCR Metrô Bahia, é a segunda vez que o Acelerando Seu Corre acontece este ano. Na primeira edição, que aconteceu no primeiro semestre, mais de 200 negócios foram impactados.

Como funciona o ASC?

O curso conta com 3 fases. Na primeira, os participantes terão acesso a 3 módulos - um por semana - com conteúdos que envolvem teoria e prática, incluindo desafios que funcionarão como uma espécie de competição entre os participantes: o “Pega Visão”, sobre gestão financeira; “Corre pro digital”, sobre vendas no ambiente digital e “Gestão Barril Dobrado”, sobre planejamento do negócio. Ao final desse processo, 36 negócios serão selecionados para a próxima fase.

Na segunda etapa, os classificados participarão de mentorias com a equipe Wakanda para um estudo detalhado de cada micronegócio, seguido de uma rodada de pitch online (apresentação rápida sobre o negócio para convencer os avaliadores) e aberta ao público que será apresentada aos mentores. Os 10 melhores avançam para a última fase com uma nova apresentação de pitch, dessa vez para representantes da CCR Metrô Bahia, para a escolha dos 5 vencedores que serão premiados em dinheiro.

“O valor total das inscrições é destinado à premiação: 40% para quem ficar em primeiro, 30% para o segundo, 15% para o terceiro, 10% para o quarto e 5% para o quinto. Todo negócio precisa de investimento para crescer, precisa de dinheiro e por isso estruturamos o projeto dessa maneira”, finaliza Karine.