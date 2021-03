Wakanda Educação Empreendedora abre inscrições para o Acelerando Seu Corre

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em março de 2020, mostram que o país tem 24,5 milhões de trabalhadores autônomos. Com o objetivo de contribuir com a qualificação dessas pessoas, chamadas de empreendedores por necessidade, a Wakanda Educação Empreendedora está com inscrições abertas para o Acelerando Seu Corre. O projeto, patrocinado pelo Instituto CCR e apoiado pela CCR Metrô Bahia, acontece 100% online, através do WhatsApp, oferecendo cursos com conteúdos focados em gestão financeira, vendas no digital e planejamento por apenas R$ 10 (cada).

“Quando a pessoa empreende porque precisa, ela simplesmente vai fazendo com objetivo principal de colocar comida na mesa, ela tá no corre mesmo. Inclusive por isso, muita coisa de gestão e vendas, por exemplo, são feitas de maneira intuitiva, mas funciona. Quando a gente chega, o objetivo é levar informações do universo do empreendedorismo utilizando a tecnologia da linguagem popular, no nosso caso o baianês. Assim conseguimos tornar esses corres em negócios estruturados para que essas pessoas prosperem. Nosso foco nessa edição do projeto é conseguir atender mais de 300 microempreendimentos com o maior número possível de mulheres, mães solo e LGBTQIA+”, explica Karine Oliveira, CEO da Wakanda.

Como funciona?

O projeto conta com três fases. Na primeira, serão oferecidos os seguintes cursos: Pega a Visão, sobre gestão financeira; Corre Pro Digital, sobre vendas no digital; e Gestão Barril Dobrado, sobre planejamento. Todos terão duração de uma semana (começando na segunda-feira), contando com conteúdos que aliam teoria e prática e incluem desafios que funcionarão como uma espécie de competição entre os participantes. Esse ciclo será repetido quatro vezes para que mais pessoas possam participar e, ao final desse processo, 27 negócios serão selecionados para a próxima fase.

Na segunda etapa, os classificados participarão de mentorias com a equipe Wakanda para um estudo detalhado de cada micronegócio, seguido de uma rodada de pitch online (apresentação rápida sobre o negócio para convencer os avaliadores) e aberta ao público que será apresentada aos mentores. Os 10 melhores avançarão para a última fase com uma nova apresentação de pitch, dessa vez para representantes da CCR Metrô Bahia e empreendedores, que terão a missão de escolher os três vencedores que serão premiados em dinheiro.

“Desde a primeira fase todes saem ganhando. O objetivo da competição é dar ainda mais oportunidades para quem consegue se destacar ao cumprir os desafios, garantindo mais aprendizado. A coroação final são os prêmios em dinheiro que vêm das próprias inscrições porque todo o valor arrecadado será distribuído entre eles, sendo que 50% para o 1º, 30% para o 2º e 20% para o 3º”, finaliza Karine.

As pessoas interessadas em participar do Acelerando Seu Corre já podem se inscrever até o dia 27 de março através do site do projeto ou dos telefones (71) 98699-4584 e (71) 98130-9663 (WhatsApp). As vagas são limitadas.