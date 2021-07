Wallace é vetado e desfalca o Vitória contra o Brasil de Pelotas

Capitão do Vitória, o zagueiro Wallace será desfalque contra o Brasil de Pelotas, pela 12ª rodada da Série B. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o jogador teve diagnosticada uma contratura muscular e foi vetado pelo departamento médico.

Wallace reclamou de dores durante a partida com o Sampaio Corrêa, na última terça-feira (13), e foi substituído no segundo tempo. Na reapresentação, passou por exames e, nesta quinta-feira (15), não embarcou com a delegação para Porto Alegre.

O Vitória jogará contra o Brasil de Pelotas no sábado (17), às 11h, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. Além de Wallace, o setor defensivo também terá o desfalque de Marcelo Alves, suspenso pelo terceiro amarelo. Thalisson Kelven, Mateus Moraes e João Victor estão à disposição do técnico Ramon Menezes.

Os dois times estão na zona de rebaixamento da Série B. O Vitória ocupa a 17ª posição, com nove pontos, enquanto o Brasil-RS é o penúltimo colocado, com oito.