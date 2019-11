Wanderson e Ernando disputam posição na defesa do Bahia

Cinco treinamentos. Esse é o tempo que os zagueiros Ernando e Wanderson vão ter para convencer o técnico Roger Machado e cravar uma vaga entre os titulares do Bahia que enfrentam o Palmeiras, domingo (17), às 16h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.

Com a ausência de Juninho, que não pode entrar em campo por força contratual, já que está no tricolor emprestado pelo Palmeiras, a disputa na zaga está aberta.

Com menos tempo de casa, Wanderson aparece como a opção mais provável. Por muito tempo ele ficou reserva imediato no banco tricolor, mas, como Lucas Fonseca e Juninho não abriram chance para a concorrência, entrou em campo apenas uma vez com a camisa do Bahia.



A única partida de Wanderson foi justamente no duelo contra o Palmeiras no primeiro turno, dia 11 de agosto, quando Juninho também não pôde atuar. Na ocasião, o Esquadrão arrancou o empate em 2x2 no Allianz Parque. Gilberto marcou os dois gols.

Já a situação de Ernando é bem diferente. Ele começou a temporada entre os titulares, sofreu uma hérnia de disco e precisou passar por uma cirurgia na coluna. O zagueiro não sabe o que é jogar uma partida oficial desde o dia 8 de junho, quando o Bahia empatou com o Ceará por 0x0, no Castelão, pela oitava rodada.

Apesar do longo tempo sem entrar em campo, ele garante que está pronto para voltar a atuar depois de cinco meses. “Sei que tem Wanderson, Xandão, Ignácio, que estão treinando há mais tempo que eu, mas me coloco à disposição caso Roger queira optar pela minha escalação no jogo. Ainda não tem nada definido, temos uma semana para trabalhar. É ter cabeça boa para que a gente possa fazer uma semana de produtividade e conseguir o triunfo no domingo”, afirmou o defensor tricolor.

Além de Juninho, o Bahia não contará com o meia Guerra e o atacante Artur. Os dois também estão no clube emprestados pelo Palmeiras e estão fora da partida pelo mesmo motivo.

Nesta quarta-feira (13), o elenco do Bahia volta aos treinos, no Fazendão, e continua a preparação para encarar o Palmeiras.