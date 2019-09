Wanessa Camargo defende Zezé em disputa com Zilu por revisão do divórcio

Wanessa, Camilla e Igor Camargo, filhos de Zezé e Zilu Godoi se colocaram ao lado do pai na guerra que ele está tratavando com a sua ex-esposa na justiça e imprensa. Zilu está pedindo uma revisão no acordo de divórcio estabelecido entre eles.

De acordo com o blogueiro Leo Dias, em comunicado, os três filhos defenderam Zezé de qualquer irregularidade no divórcio. Segundo eles, nunca existiu qualquer tipo de pressão, ameaça ou coação por parte de quem quer que seja para que Zilu assinasse o documento de partilha de bens e da pensão alimentícia.

No comunicado, Wanessa e os irmãos também deixam claro que Zezé Di Camargo jamais alegou estar endividado, como forma de reduzir os valores destinados à ex-esposa na partilha. Os filhos ainda garantem que "tudo foi apresentado e assinado com o devido conhecimento de ambos".

Zezé e Zilu chegaram a um consenso em relação à divisão dos bens acumulados ao longo dos mais de 30 anos em que estiveram juntos em 2017. Agora, o advogado da mulher alega que ela teria sido enganada à época da assinatura do acordo, porque haveriam dito que Zezé passava por dificuldades financeiras, o que não se confirmou.

Além disso, ficou acordado que Zilu receberia uma pensão alimentícia no valor de 40 mil reais mensais durante um ano e ficaria com uma das empresas da família, que ela alega estar afundada em dívidas trabalhistas.

Ainda de acordo com a publicação, Zilu enfrentaria dificuldades financeiras, inclusive tendo a casa em Alphaville penhorada. Ela atualmente realiza trabalhos como influenciadora nas redes sociais.

Leia a íntegra do comunicado dos filhos de Zezé Di Camargo e Zilu:

"Decidimos esclarecer e enaltecer a verdade: Jamais existiu qualquer tipo de pressão, ameaça, coação para que nossa mãe assinasse o documento de partilha de bens e da pensão alimentícia. Nosso pai também não inventou nada sobre estar endividado. Tudo foi apresentado e assinado com o devido consentimento de ambos. Por fim, cabe esclarecer que nos colocamos à disposição para dar essa declaração em Juízo.

Wanessa, Camilla e Igor Camargo"