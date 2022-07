Wanessa Camargo 'foge' para retiro espiritual com Dado Dolabella

Depois do flagra juntos, Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão tentando manter o relacionamento através da 'música medicina'. A cantora viajou para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para apreciar um retiro espiritual com o namorado.

O evento, que se chama Aya Festival, tem o propósito de descarregar as energias em meio à natureza, com a ajuda da arte, música, ecologia e espiritualidade. Na página da festa, um breve informativo explica o local. "Uma só família em harmonia com a Mãe Natureza e o Universo, visando o bem estar coletivo e das futuras gerações, no caminho do bem viver e da Cultura Regenerativa".

A festa reúne famosos, povos indígenas e outros grupos de intercâmbio para ter conexões com a mãe natureza. "Sem bebidas alcoólicas, sem drogas, sem sofrimento animal, pela vida, respeito e união", diz o lema da festa.

Apesar de estarem juntos na reunião, apenas Wanessa apareceu em um vídeo, cantando uma música de meditação com outras colegas do evento. O ator já tinha confirmado sua participação, já que tem seguido a dieta vegana. Vale lembrar que o relacionamento dos dois já está encaminhando desde a Páscoa. Segundo familiares próximos da cantora, ela pretende engravidar do namorado em breve.