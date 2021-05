Websérie retrata vida das baianas e suas tradições

Reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como Patrimônio Cultural do Brasil, o Ofício da Baiana do Acarajé é celebrado anualmente no dia 25 de novembro, em reverência à sua importância cultural, gastronômica e histórica para o país.

Dedicada a homenagear a história, tradição e ofício das Baiana de Acarajé, a Casa MAR – hub baiano de cultura, influência e tecnologias criativas, apresenta nesta terça (25), no IGTV do Instagram da Casa MAR, a websérie lê Acarajé, um retrato especial sobre a vida e desafios de 5 mulheres protagonistas em suas comunidades e a sua relação com a religiosidade, família e ofício.

Com roteiro e direção de Mariana Jaspe, e direção de fotografia de Lucas Raion, a websérie conta ainda com trilha sonora da Duo B.A.V.I. e produção de Gordo Calasans. Dividido em quatro episódios, a narrativa apresenta o trabalho das baianas sob diferentes perspectivas e como essas mulheres se descobriram na profissão: herança familiar, acordos coletivos, oportunidade de empreender e contato com a religiosidade.

Resgatando importante referência histórica e cultural, a escolha do nome Iê acarajé faz referência à primeira metade do século XX, quando, segundo o ex-diretor do Centro de estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, Ubiratan Castro, as famílias aguardavam, às 19h, as mulheres do acarajé passarem em uma espécie de cerimônia, anunciando a venda de ‘Iê acarajé, Iê abará!’.

Veja aqui o teaser da série.