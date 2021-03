Wesley Pionteck sofre lesão na coxa e vira desfalque no Vitória

Recém-contratado pelo Vitória, o atacante Wesley Pionteck será desfalque nos próximos jogos. Na noite desta quinta-feira (18), o clube confirmou que o jogador sofreu uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda. O tempo mínimo de recuperação é de 15 dias.

Wesley foi anunciado pelo rubro-negro na semana passada. A contratação gerou polêmica, já que o jogador foi condenado, em outubro de 2019, a um ano e quatro meses em regime aberto por lesão corporal por ter agredido sua então namorada. Após o nome do atleta ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, torcedores lançaram no Twitter a campanha #WESLEYNAO.

O atacante participou de apenas um jogo com a camisa do Vitória. Ele entrou no segundo tempo do primeiro Ba-Vi da temporada, disputado no último sábado (13), no Barradão, pela Copa do Nordeste. O Leão ganhou a partida por 1x0, gol de Samuel.

Wesley é o segundo jogador que teve lesão confirmada pelo Vitória nesta quinta-feira (18). O clube também anunciou que meia Gabriel Santiago rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Ele será submetido a cirurgia, que será agendada pelo departamento médico do clube e deve ocorrer na próxima semana. A recuperação do atleta é estimada em aproximadamente seis meses.