Wesley vibra após gols que afastaram Leão da zona de rebaixamento

Wesley viveu um dia de herói na noite desta terça-feira (3), no estádio Olímpico, em Goiânia. Ele fez os dois gols que deram ao Vitória o triunfo sobre o Vila Nova, por 2x0, e afastaram o rubro-negro da zona de rebaixamento da Série B.

Após a partida, o atacante comemorou os tentos, mas fez questão de lembrar que o time ainda precisa trabalhar muito para sair da briga contra o Z4. Invicto há sete partidas, o Leão chegou aos 24 pontos e abriu três da zona da degola. A equipe subiu para o 14º lugar e não corre risco de perder posição até o fim desta 21ª rodada, no domingo. No entanto, a distância para o 17º colocado pode diminuir para dois pontos.

"Eu fico muito feliz, é um sentimento inexplicável. Agora é manter o trabalho para tirar o Vitória dessa situação. A gente sabe que não tem nada definido ainda”, disse o jogador.

Quem também saiu de campo comemorando a vitória foi o meia Felipe Gedoz. Para ele, o resultado vai dar tranquilidade para o rubro-negro na Série B. O próximo compromisso do Leão será no dia 14 de setembro, quando receberá o Guarani, às 16h30, no Barradão.

"Nosso time vem em um crescente muito boa. A gente trabalha duro toda semana. Infelizmente não tivemos um começo bom, mas Graças a Deus são sete jogos sem perder. É comemorar. Sabíamos que seria um jogo de seis pontos, mas soubemos sofrer quando tinha que sofrer, e atacar quando tinha que atacar. Agora é descansar. Temos dez, 12 dias até a próxima partida", afirmou o meia.