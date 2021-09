WhatsApp deixará de funcionar em celulares antigos; saiba se você será afetado

O WhatsApp não irá mais funcionar em aparelhos com versões do Android, sistema operacional do Google, anteriores a 2012



No site oficial, a plataforma informou que, "a partir do dia 1º de novembro de 2021, o WhatsApp não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores". Não há menções sobre sistemas operacionais da Apple.



Para continuar tendo acesso ao aplicativo é preciso atualizar o sistema ou migrar a conta para um celular com uma versão mais recente. É possível fazer um backup do histórico de mensagens para não perder nada.



O Android 4.0.4, batizado Ice Cream Sandwich, foi lançado em dezembro de 2011 e sucedido pelo Android 4.1 (Jelly Bean), em julho de 2012.



Para descobrir qual é o sistema operacional do seu celular e saber se você será afetado pela mudança, basta acessar as configurações e buscar pela “Versão Android”.



De acordo com o G1, o WhatsApp continuará funcionando em celulares com Android 4.1, e mais recentes; iPhones com iOS 10 em diante; e alguns modelos com KaiOS 2.5.1