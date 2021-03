WhatsApp e Instagram caíram! Internautas reclamam de instabilidade de apps

O WhatsApp e o Instagram, redes sociais integrantes do conglomerado do Facebook, começaram a apresentar instabildiade desde às 14h30 desta sexta-feira, em todo o mundo. Até o momento, ambas redes sociais encontram-se fora do ar.

Até o momento, as empresas ainda não se pronunciaram sobre as falhas ocorridas, que acontecem tanto nas versões Web quanto no iOS (iPhones e iPads) quando no sistema Android.

De acordo com o site Down Detector, que compila reclamações de usuários sobre falhas em redes sociais, mais de 21 mil reclamações foram protocoladas no serviço apenas nos últimos minutos.

Segundo alguns relatos, o Messenger, plataforma de mensagens instantâneas do Facebook também está fora do ar. Ainda segundo internautas, o próprio Facebook está apresentando lentidão, apesar de não ter saído do ar.

Usuários fazem piadas no Twitter

Apesar da queda dos serviços, os usuários não perderam o bom humor e encheram as redes sociais "vizinhas", como Twitter, Tik Tok e Telegram, de memes e piadas sobre a queda dos apps de Mark Zuckerberg. Confira abaixo alguns dos comentários dos usuários.