Não resta dúvidas de que o WhatsApp se tornou parte da vida da população. É praticamente impossível pensar em um dia em que não usamos o aplicativo para nos comunicar, trocar mensagens nos grupos e compartilhar bons momentos com amigos e familiares.

Hoje, o WhatsApp conta com mais de 2 bilhões de usuários ativos e é claro que dentro desse número gigantesco de pessoas, teríamos uma parcela insatisfeita com o aplicativo.

Alguns desenvolvedores notaram as insatisfações mais comuns dos usuários e notaram aí uma oportunidade de criar aplicativos novos, os tais “WhatsApp modificados”.

Como esses aplicativos chegaram ao mercado atendendo uma parcela da população que estava sentindo os seus desejos cada vez menos ignorados pelo aplicativo oficial, as versões não oficiais, ou modificadas, começaram a fazer sucesso!

Com cada vez mais usuários adeptos, os bugs (ou defeitos) começaram a aparecer. Além disso, alguns usuários começaram a relatar também que perderam as suas contas por estarem usando recursos em excesso da versão modificada do WhatsApp.

Os usuários começaram então a se perguntar: o WhatsApp modificado é seguro? Posso comprometer o meu celular caso instale? Posso perder meu número? Todos esses questionamentos fazem muito sentido, uma vez que já vimos relatos de todos esses problemas acontecendo com os usuários de aplicativos modificados.

O que é um WhatsApp mod (Whatsapp Modificado/ Alternativo)?

O WhatsApp Mod é uma versão modificada do WhatsApp. Essas versões modificadas são desenvolvidas e disponibilizadas no vasto mercado digital por empresas terceirizadas que não possuem vínculo com o aplicativo oficial.

O WhatsApp GB e WhatsApp Plus são exemplos muitos famosos dessas modificações que são baixados pelo público brasileiro, um dos que mais usam o mensageiro.

Eles trazem uma infinidade de benefícios adicionais como temas e personalizações exclusivas e ilimitadas, configurações extras de privacidade para o conforto do usuário, aumento do limite de envio de imagens, áudios, vídeos e arquivos, fora outras funcionalidades que não estão disponíveis no aplicativo oficial.

Whatsapp mod é confiável ou não?

Mesmo que tragam muitas melhorias, benefícios e personalizações, baixar e instalar um aplicativo terceirizado não oficial, sendo o WhatsApp ou qualquer outro, é muito arriscado e não recomendado por especialistas da área de tecnologia.

Uma das principais razões é que por se tratar de uma versão modificada, elas não podem ser baixadas na Play Store (loja oficial do sistema Android) ou na App Store (loja oficial do sistema iOS).

Para ter acesso ao link de download de uma versão modificada do WhatsApp, o usuário precisa procurar externamente na internet por sites que disponibilizam o link para baixar arquivo chamado de “APK” (arquivo de instalação de aplicativo do Android).

Quando fazemos download através de links externos, não temos como garantir que o download esteja livre de vírus. Por isso, apenas a instalação desses aplicativos já pode significar um risco para o seu smartphone.

Risco de banimento com o uso das versões modificadas

Além do risco de prejudicar o funcionamento do seu smartphone, ao usar uma versão modificada do WhatsApp, você pode acabar tendo a sua conta do WhatsApp banida!

Se ocorrer essa suspensão, o usuário não poderá mais utilizar o WhatsApp até que a sua conta seja novamente ativada. Esse risco e a suspensão ficam por conta das políticas internas no aplicativo oficial.

Riscos de segurança com o uso das versões modificadas

O aplicativo oficial não pode garantir e zelar pela segurança de dados do usuário e das conversas que são trocadas por meio dos aplicativos terceirizados, pois eles não têm acesso às medidas de segurança implementadas por eles.

O WhatsApp oficial sempre disponibiliza atualizações para corrigir diversos problemas de segurança que possam ocorrer, e não é possível averiguar se as versões modificadas do WhatsApp também recebam essas melhorias.

O aplicativo WhatsApp responde apenas pelas demandas do seu aplicativo oficial, que é disponibilizado de forma completamente gratuita e que pode ser baixado nas lojas oficiais de aplicativos Android e iOS.

Considerações acerca das modificações

Mesmo sendo muito chamativa e benéfica em um primeiro momento, baixar e instalar um app modificado pode trazer muita dor de cabeça e malefícios ao longo do tempo ou mesmo a curto prazo. Então é preciso que a opção seja bem pensada e todos os seus prós e contras sejam levados em consideração antes de qualquer download e instalação.