Wish Hotel da Bahia muda data de reabertura

Prevista inicialmente para outubro, a reabertura do Wish Hotel da Bahia foi adiada para o mês de novembro. Localizado no Campo Grande, em Salvador, o hotel voltará a funcionar seguindo um protocolo de biossegurança elaborado pelo Hospital Sírio Libanês.

O Wish Hotel da Bahia é uma das mais importantes referências turísticas do Estado da Bahia e símbolo histórico da hotelaria nacional. Tombado como Bem Cultural do Estado em 2010, o hotel é repleto de obras de arte, como um painel de Carybé(1984) e o mural de Genaro de Carvalho(1950).



