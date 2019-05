Xand Avião passa mal e precisa ser atendido em enterro de Gabriel Diniz

Foto: Reprodução

Além de toda emoção envolvida, o forte calor também tem abalado as pessoas que estão no velório do cantor Gabriel Diniz, em João Pessoa. Um dos afetados foi o cantor Xand Avião, que passou mal, foi atendido por bombeiros e precisou ser amparado por amigos até a saída do local. Para tentar amenizar o clima quente, vários ventiladores foram colocados no local.

Depois de se recuperar, Xand voltou e subiu no palco para falar sobre o Gabriel Diniz. “Está ruim. Está doendo, mas é como disse o Safadão, a gente não tinha noção do quanto amava o Gabriel. Ontem à noite, estava vendo as notícias na TV e minha filha chegou. Assistia sem sem som para que ela não ouvisse, mas ela leu os caracteres e perguntou se Gabriel tinha morrido. Então, segurou a minha mão e disse:‘Ainda bem que ele deixou a música'”, contou emocionado ao site Metropoles.

A missa de corpo presente começou por volta de 14h. A música de abertura foi Ave Maria, tocada por um violinista. O padre destacou o fato de Gabriel ser muito religioso e ter participado de grupos na paróquia do bairro Cristo Redentor, onde o artista morou durante anos.