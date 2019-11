Xanddy convida a  turma para gravar DVD histórico

A primeira Melhor Segunda-Feira do Mundo de 2020 promete começar com tudo. No dia 06 de janeiro, no Wet´n Wild, o Harmonia do Samba, comandado por Xanddy, vai gravar um DVD registrando a história de sucesso desse projeto que já faz 17 anos. E os convidados já foram anunciados: Ludmilla, Felipe Araújo e Tony Salles, do Parangolé. Além de Ferrugem, que fará um show completo na abertura. As vendas para o evento já começaram. Só para lembrar, esse projeto é um dos mais disputados durante a temporada de Verão em Salvador. Sempre com casa cheia e participação de grandes nomes da música brasileira, que prestigiam o suingue gostoso de Xanddy e banda, com um repertório repleto de grandes sucessos. Será a primeira vez que A Melhor Segunda-Feira do Mundo terá um registro visual, o que era muito cobrado pelos fãs de carteirinha, conhecidos como Torcida Harmonia.

Planejando os 15 anos

Depois do grande sucesso da edição 2019 do Folianópolis, cujo tema foi Circo da Folia, os bambambãs do grupo ALL, Dorani Caramori, Artemio Junior e Renato Galo desembarcam em Salvador para uma rodada de negociações. Tudo isso visando a programação comemorativa dos 15 anos do evento que, em 2020, acontecerá nos dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro. A ideia é sentar e conversar com diversos artistas da cena axé, que é o foco do Folianopolis. Aqui, eles se juntaram aos sócios baianos Nei Ávila, Flávio Maron e Cássio Franco.

Ju Moraes compôs todas as faixas do novo álbum (foto/divulgação)

Ju Moraes toda autoral

Chega hoje em todas as plataformas digitais o novo álbum da cantora Ju Moraes.Todas as 10 faixas que compõe o projeto são autorais. Entre inéditas e releituras, as canções foram gravadas em formato de power trio (baixo, guitarra e bateria) e trazem uma sonoridade mais pop e MPB. “Esse é um momento que eu me permiti fazer e me deixar levar pelas minhas composições e pelo que tenho ouvido. Assim é o álbum. É a Ju como ela fica em casa, com a família e os amigos”, diz a cantora. Desde o dia 16 de agosto, uma nova música foi lançada a cada 15 dias.



TUM-TUM-TUM*

1. A dupla Bruno & Marrone retorna a Salvador no dia 20 de dezembro, com o projeto B e M White, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, às 21h. Eles prometem um repertório com muitos sucessos da carreira, já que formam uma das duplas mais badaladas do sertanejo.Vai ter área vip Open Bar.Ingressos à venda.

O cantor Belo é uma das atrações da festa Conceição Sunset (foto/divulgação)

2. O feriado do dia 8 de dezembro, quando se comemora a padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição, promete ser ainda mais animado. No Espaço Jequitaia, antigo Arquipélago Summer Club, acontece, a partir das 13h, o Conceição Sunset, sob o comando de grandes nomes dos gêneros, como Belo, Rodriguinho, Pixote, Clareou, Samba & Suor, D'Resenha, CBX Samba Clube, Samba Mocidade e Dj Raffa Maciel.

3. O 14º Festival Cultural e Gastronômico Tempero no Forte acontece nos dias 29 e 30, das 19h30 às 22h, em Praia do Forte. Os shows do Música Instrumental com Tempero acontecem no Projeto Tamar. Na primeira noite, tem a Orquestra Santo Antônio e grupo Skanibais Ska Orquestra. Sábado tem a Orleans Street Jazz Band, de São Paulo, e a banda Bago de Jazz. No Coreto da Vila, acontece aulão de capoeira (sexta) e o grupo Beter Together. No sábado, a banda Marcial Nova Geração e a cantora Márcia Short.