Xanddy diz que conheceu Carla Perez através da Playboy

A caixinha de perguntas tem feito sucesso no Instagram de Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba. Nesta quinta-feira (18), o cantor respondeu mais questionamentos dos fãs e falou sobre sua intimidade com a esposa Carla Perez.

Uma das respostas que mais chamaram a atenção foi a que o cantor revela que conheceu Carla Perez 'intimamente' através da Playboy. A 'loira do Tchan' posou três vezes para a revista.

O primeiro ensaio aconteceu em outubro de 1996 e vendeu 778 mil exemplares. Em abril de 1998 ela posou nua novamente e vendeu 646 mil revistas. No final de 2000, Carla estampou a capa da Playboy de novo e vendeu 518 mil publicações.

Em dia

Xanddy também revelou que nunca precisou usar o "azulzinho", apelido dado para o viagra. Quando perguntado se Carla Diaz é "boa de cama", ele brincou.

"Olha a intimidade... Claro que ela é boa de cama. Está dormindo até agora", disse o cantor.

Recentemente o cantor também disse que faz sexo com a esposa "diariamente". A afirmação arrancou risadas de Carla.