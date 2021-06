Xanddy responde seguidor e diz que sexo com Carla Perez é 'diário'; vídeo

Após 20 anos de casamento, Xanddy disse que não tem deixado a peteca cair com Carla Perez. O vocalista do Harmonia do Samba respondeu um seguidor dizendo que o sexo com a ex-loira do Tchan é diário.

"Qual a média semanal de sexo?", perguntou o fã. "Semanal? Diária, minha filha!", corrigiu Xanddy, arrancando uma longa e alta gargalhada de Carla Perez. "Você está rindo de que?", pergunta Xanddy. Carla, então, solta apenas um: "eu quero morrer". Assista:

"Essa brincadeira de caixinha de perguntas vai ser só hoje, viu gente?!", postou Xanddy em seu Instagram, com emojis de carinha brava. O vídeo divertiu os seguidores, que riram tanto quanto Carla.

"O melhor foi o grito de Carla. Confirmação plena na felicidade. Que pergunta", brincou Quitéria Chagas. "Rapaz jogou duro, viu, cumpadre", respondeu o cantor Xandi Avião. Outros muitos seguidores ainda deixaram muitos emojis de gargalhadas.

Carla e Xanddy, que estão juntos desde 2000, se casaram em 2001 e são pais da cantora Camilly Victória, de 19 anos, e Victor Alexandre, de 17.