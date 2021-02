'Xangôzei': participantes do BBB21 são acusados de ridicularizar orixá

Uma conversa entre Karol Conká, Projota, Nego Di e Lumena no BBB21 levou a acusações de intolerância religiosa e ridicularização das religiões de matriz africana.

Os quatro conversavam no quarto quando o humorista fez graça com o nome da entidade. "Eu xangôzei", diz ele, levando os outros três aos risos. "Cheguei a xangôzar no quarto, vei. Ave maria", acrecentou.

Karol diz: "Você falando é muito engraçado. 'Eu chamei Xangô, véi", diz, imitando o jeito de falar de Lumena. “Eu xangozei. Eu estou pelo certo com meu orixá, você está pelo errado. Ele está te abandonando”, diz a baiana, fazendo referência a Lucas Penteado, que saiu da casa no domingo.

Nego di, karol e projeta continuam ridicularizando nossa religião sem nenhum limite e respeito... Sabe oque dói mais? Lumena foi e sentou e continuo a zombaria... pic.twitter.com/Cwrqde35M9 — UMBANDA SARAVÁ ????️???? (@Ubanda5) February 9, 2021

A cena gerou críticas nas redes sociais. Lumena, que é de religiosa de matriz africana, participou da brincadeira e foi criticada. “Eu desejo que Xangô de a resposta certa a cada um deles, me admira Lumena, uma mulher de candomblé iniciada pra Oxossi compactuar com isso!”, escreveu um internauta. "Eu não quero nem imaginar o que vai sentir Lumena quando Xangô decidir cobrar ela por tudo isso. O machado é pesado amiga... Não vai ser fácil não", comentou outro.

A chef pernambucana Carmem Virgínia disse que vai à Justiça depois de presenciar o diálogo. "Quero dizer publicamente que de todos os demandos, todas as atrocidades que vocês fizeram essa doeu no fundo da minha alma e é por isso que eu vou entrar na justiça contra vocês 4!", escreveu a chef, Iyabassé de Xangô e apresentadora do programa Cozinheiros em Ação, da GNT.

"Farei isso, porque eu sei que Xangô é justiça e é com eles que vocês vão se entender. Xangô vai dançar alujá no dia que vocês forem julgados não só pela justiça dos homens, mas pela justiça do Brasil inteiro. Não mexam com meu xangô", continuou ela.

O ator baiano Érico Brás também reproduziu a cena em seu Instagram e criticou os participantes. "Eu só espero que Xangô,o senhor da Justiça, atenda o chamado desrespeitoso destes 4 para o jogo e leve em conta que eles estão tripudiando do filho dele. Num país em que a intolerância religiosa mata país e mães de santo, adeptos de religiões de matriz africana, presenciamos 4 pessoas negras,uma delas se diz iniciada,fazendo chacota da fé de um ex-participante. Será desequilíbrio ou cada um está equilibradamente vomitando sua verdade?", disse.