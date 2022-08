Xavier comemora boa fase e convoca torcida: 'vamos juntos conseguir o acesso'

O zagueiro da base tricolor Gabriel Xavier voltou a ganhar chance no time titular de Enderson Moreira na partida do Bahia diante do Londrina, na última terça-feira (16). Apesar da frustração do empate, o defensor se mostrou feliz com sua evolução e atuações dentro de campo. Xavier, que pela primeira vez atuou fora do sistema com três zagueiros, disse que se adaptou bem ao esquema proposto pelo treinador.

"Na base, antes de chegar aqui no Bahia, eu já tinha jogado algumas vezes pelo lado esquerdo [da defesa]. No sub-20 mesmo eu joguei sempre pela esquerda. Mudou a questão dos dois zagueiros, mas estou preparado e focado para o que for melhor para o Bahia, estamos prontos para fazer o necessário", afirmou o zagueiro.

Aos 21 anos, o Gabriel Xavier já disputou nove jogos com a camisa tricolor e chegou no elenco profissional num importante momento do clube, que briga para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. As boas atuações até aqui o colocam como candidato para brigar pela vaga de titular, principalmente após a ausência de Luiz Otávio, fora há três jogos por lesão.

Xavier afirmou que o grupo está focado para a sequência do campeonato, mas ressaltou a vontade de atuar no duelo contra o Vasco, que acontece no domingo, 28 de agosto, às 16h.

“Com certeza todos atletas querem jogar [contra o Vasco]. Jogo grande é o que diferencia, né? Então todo mundo está preparado, o grupo está focado e está pronto para os objetivos que vão vir pela frente”, disse.

Com os ingressos esgotados para a partida contra os cariocas, a torcida do Bahia irá lotar a Fonte Nova e o jogador reforçou o importante papel dos torcedores na campanha do acesso: "A gente sabe que o torcedor está conosco, que eles estão aqui para nos ajudar. E a gente vai junto até o até dia 5 de novembro [fim do campeonato] para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso".

Antes do confronto direto do G4, o elenco tricolor terá um período de 11 dias pela frente para se preparar. Desta sexta-feira (19) até domingo (21) os jogadores terão folga e retornam para os trabalhos no CT Evaristo de Macedo na segunda-feira, encerrando os treinos no sábado, véspera do jogo.

"Acredito que esses dias de folga vão ser muito importantes, porque estamos vindo de quatro jogos em onze dias, então vai ser bom para a gente recarregar as energias e, juntamente com a semana cheia, vai ser muito importante. Já fazia algum tempo que a gente não tinha essa semana cheia de trabalho, a gente vai se preparar bem. Na segunda-feira estamo aqui 'zerados' para focar somente no Vasco", concluiu o zagueiro.