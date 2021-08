Xiaomi terá loja física em Salvador

Para alegria dos Xiaominions (ou Testemunhas de Xiaomi), Salvador terá uma loja física da marca chinesa, atualmente a segunda maior fabricantes de smartphones do mundo. A Xiaomi Store da capital baiana ficará no Salvador Shopping e ainda não tem data de inauguração, mas será, sem dúvida, ainda esse ano.

Além Salvador, Rio de Janeiro (duas lojas), São Paulo e Curitiba irão contar com pontos físicos inaugurados dentro da estratpegia de amplicação do mercado da Xiaomi. A marca também anunciou uma Store in Store na Fast Shop do Parque D. Pedro Shopping, em Campinas. O Brasil contava, até então, com apenas duas lojas físicas da empresa chinesa, ambas na capital paulista.

“Trata-se de um período de grandes conquistas para a empresa, que tem como principal objetivo disseminar a experiência Xiaomi com mais brasileiros, seguindo a proposta que sempre adotamos desde a chegada, ou seja, tornar as rotinas das pessoas mais inteligentes e práticas por meio da oferta de soluções inovadoras”, declara Thiago Araripe, gerente de marketing da Xiaomi Brasil.

A escolha de Salvador como uma das cidades que irá receber uma loja física se deve muito ao 'ativismo' dos fás da Xiaomi nas redes sociais. “Podemos afirmar que os públicos destes Estados foram alguns dos mais ativos em nossas redes sociais. Temos utilizado bastante este canal para tomarmos algumas decisões importantes sobre a operação Brasil, já que há muitas particularidades entre os brasileiros quanto ao comportamento de consumo”, afirma Araripe.