Xô falsidade: beleza original é a nova tendência 

A busca pela perfeição por meio de procedimentos estéticos não é novidade. No entanto, as pessoas estão começando a entender que a perfeição não existe e que tentar fabricá-la só transforma algo em superficial. Já é possível observar que cresce o número de pessoas arrependidas de suas próteses de silicone, harmonização facial e lentes de contato dentais. Elas estão percebendo que precisam ser aceitas como são e ter mais amor pelo próprio corpo. Campanhas publicitárias de grandes marcas já começaram esse movimento e trago essa perspectiva também na odontologia com o Be Natural.

Queridinhas de muitos famosos e influenciadores digitais, as lentes de contato dentais prometem um sorriso perfeitamente alinhado e branco como num passe de mágica. Porém, elas hoje simbolizam não apenas a conquista da estética e simetria do sorriso, mas também acredito que fazem parte da cultura da ostentação e do consumo.

Por conta dos altos valores empregados neste procedimento, ele é mais facilmente encontrado entre as pessoas da alta sociedade, artistas, músicos e atores. Inclusive, por conta do imediatismo do resultado. Em poucas sessões é possível deixar a imagem pronta para ser exposta em mídias sociais. Porém, na pressa para obtenção do resultado, passos importantes podem ser desprezados e as consequências disso podem ser um desgaste dentário ou até mesmo outros problemas.

Além disso, por ser algo fabricado, as lentes não acompanham as mudanças que acontecem com o corpo com o passar dos anos. Recentemente, a mídia divulgou que a influenciadora Gabriela Pugliese pediu para trocar as lentes de contato antes perfeitas e alinhadas, por um leve desalinhamento superior. Em sua justificativa, ela afirma que o tempo passou e os dentes permaneceram iguais.

Ela tem razão, já que as lentes de contato foram feitas num momento mais jovem e o sorriso paralisado não acompanhou o seu envelhecimento natural. Isso porque as lentes não mudam e anos depois espera-se um envelhecimento natural do sorriso, como desgastes e modificação de cor.

Podemos ver que as mesmas pessoas que influenciavam em uma direção, já começaram um movimento para influenciar no sentido inverso, para assumir imperfeições, em busca de menos cópia e mais autenticidade. É importante que essa mensagem seja cada vez mais difundida e as pessoas entendam que ser diferente pode ser belo e encantador.





Candice Belchior é especialista e mestre em Ortodontia, doutoranda em Odontologia e vice-presidente da Associação Brasileira de Ortodontia - Seção Bahia (ABOR-BA).