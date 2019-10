Xuxa posta foto de topless e Instagram considera 'conteúdo impróprio'

Xuxa resolveu compartilhar com seus seguidores no Instagram uma foto dela aproveitando o dia de sol para se bronzear sem a parte de cima do biquíni. Entretanto, a rede social considerou a imagem de topless, que foi postada neste domingo (27), "imprópria ou ofensiva", fazendo com que ela aparecesse desfocada na timeline da rede social.

"Esta imagem pode conter conteúdo delicado que algumas pessoas podem considerar pertubador", diz o aviso do aplicativo. Fãs da apresentadora começaram a defendê-la nos comentários da foto. "Não entendo porque aparece o aviso, a foto não tem nada demais", falou um deles. "Deve ser por causa dos hipócritas", comentou outra pessoa.

O algorítimo do Instagram costuma bloquear ou derrubar imagens que tenham algum tipo de conteúdo pornográfico, incluindo imagens de mamilos femininos. Há alguns meses, a rede social foi palco de uma polêmica por excluir registros de praticantes de pole dance, por exemplo.

Por isso, é comum que, ao publicar uma foto nua, as mulheres tenham que colocar uma tarja ou "embaçar" a região dos mamilos. No caso de Xuxa, no entanto, apesar de ela estar de topless, a imagem mostra apenas a lateral dos seios da apresentadora. "O Instagram deve odiar seios, inclusive quando eles mal aparecem", escreveu uma fã da artista.