YouTube tira do ar dois canais do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Dois canais do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos foram tirados do ar pelo YouTube na noite desta quarta-feira (3). Allan é investiago em inquéritos que apuram a disseminação de fake news e a organização e financiamento de atos antidemocráticos.

Os usuários que tentam ver algum dos vídeos postados nas páginas são recepcionados com a mensagem informando que a página está “indisponível”.

Já na busca interna da própria plataforma, não aparece nenhum resultado quando o termo “Terça Livre” é informado – o canal “reserva” também foi bloqueado. No site mantido pelo blogueiro, um texto informa que o administrador do canal foi avisado de que as contas foram derrubadas por “violar os termos e serviços do YouTube”.

Recentemente, segundo o jornal O Globo, o Terça Livre já tinha recebido dois avisos de possíveis violações de privacidade emitidos pelo Google. Um deles era referente a questões de direitos autorais. O outro incluía um discurso em que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, comentava a invasão ao Capitólio, sede do Legislativo americano.