Ytalo valoriza concorrência no Bahia e quer estrear contra o Vasco: 'Vou procurar meu espaço'

Contratado no último dia da janela de transferências, o centroavante Ytalo, de 34 anos, foi oficialmente apresentado pelo Bahia nesta segunda-feira (22). O jogador já havia chegado a Salvador na semana passada e, mesmo com o elenco de folga de sexta a domingo, ele treinou alguns dias a mais no CT Evaristo de Macedo. Nesta segunda, já se juntou ao restante do grupo.

Em sua chegada, Ytalo explicou que acompanhou a última partida da equipe, o empate de 1x1 contra o Londrina, e afirmou se sentir à vontade em jogar na formação mais recente usada pelo técnico Enderson Moreira.

"Eu assisti o último jogo e acho que atuar com dois atacantes é um estilo que eu gosto de jogar, espero poder dar o melhor possível para que o Bahia saia com os triunfos dos jogos e que a gente possa fazer um grande campeonato para classificar o mais rápido possível para a Série A", disse.

No setor de ataque Ytalo terá a concorrência do artilheiro do clube na Série B, Matheus Davó, que teve suas melhores atuações jogando posicionado dentro da área, e de Rodallega, que apesar de não estar vivendo um bom momento, ainda é o goleador do time no ano e está em busca de retomar os caminhos da rede.

O centroavante recém-contratado valorizou a presença dos companheiros na briga por posição e afirmou que a disputa beneficia o Bahia na Série B: “É uma concorrência boa, né? É bom pro Bahia, que tem grandes jogadores que atuam ali na frente. Vou procurar meu espaço, mas com tranquilidade. Eu sei que venho de um tempo parado, mas essa semana vai ser boa para que eu possa voltar bem fisicamente e poder brigar com eles lá na frente para a gente ajudar o Bahia”.

Ytalo não atua há quase dois meses por conta de uma inflamação no calcanhar esquerdo. Sua última partida foi no dia 15 de junho, quando o Bragantino derrotou o Corinthians por 4x2, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o atacante afirmou que já concluiu toda a recuperação da lesão e está nos ajustes finais da parte física. O próprio Ytalo espera já poder estrear no domingo (28) diante do Vasco, na Fonte Nova.

“Vamos ver de fato no campo, quando começarem esses trabalhos dentro de campo vou saber como é que eu vou estar, mas já me sinto bem melhor do que quando cheguei aqui. Já consegui recuperar meu peso, consegui entrar em forma e espero que essa semana seja muito boa para que eu possa jogar no domingo”, explicou.

O atacante revelou que desde a temporada passada o Bahia tentava sua contratação e que chegou perto de assinar com o clube, mas o negócio não foi fechado. O diretor de futebol Eduardo Freeland ressaltou que, além das negociações por parte do tricolor, pesou bastante a escolha de Ytalo em jogar pela equipe, e exaltou o poder finalização do centroavante.

“Tem mérito de muita gente na vinda de Ytalo para cá, e o mais fundamental: a vontade dele de estar aqui. É um atacante que tem na finalização algo que a gente valoriza muito e a gente tem muita convicção que vai nos ajudar muito ao nosso objetivo, que é o acesso no final da temporada”.