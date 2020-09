Yuko Takeuchi, atriz japonesa de O Chamado, é encontrada morta aos 40 anos

A atriz Yuko Takeuchi, que atuou como protagonista no filme O Chamado, foi encontrada morta aos 40 anos de idade em sua casa, em Tóquio, na manhã do domingo, 27. Segundo a mídia japonesa, a suspeita lançada em investigações policiais é de que a atriz se suicidou.

Em um comunicado, sua agência de talentos Stardust Promotion disse que estava "chocada e triste com a notícia". Takeuchi deixa o marido e dois filhos. As informações são do portal de notícias da BBC News.

Takeuchi foi encontrada por seu marido, o ator Taiki Nakabayashi. A morte da atriz foi confirmada no hospital. Segundo a BBC, Takeuchi era popular no Japão, conhecida pelo filme de terror de 1998 Ringu, que foi adaptado por Hollywood como O Anel.

Em 2018, protagonizou Miss Sherlock, a versão feminina do detetive criado por Arthur Conan Doyle. Ela ainda foi premiada por três anos consecutivos, entre 2004 e 2007, com o prêmio de melhor atriz em um papel principal no Japanese Academy Awards.