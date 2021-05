Zagueira do Bahia, Ari Lomas é convocada pela seleção do Equador

A zagueira Ariana Lomas, do Bahia, foi convocada pela seleção equatoriana, comandada pela brasileira Emily Lima, para dois amistosos contra a Argentina. Os jogos serão disputados nos dias 12 e 15 de junho, em Quito, no Equador.

Apesar do chamado, a atleta não será desfalque em compromissos do tricolor. O Campeonato Brasileiro Feminino A-1 terá uma pausa entre a 13ª rodada, que se encerrará no dia 7 de junho, e voltará após os amistosos, no dia 19.

???????? A zagueira Ariana Lomas foi convocada pela seleção equatoriana, comandada pela brasileira Emily Lima, para dois amistosos contra a Argentina em Quito, dias 12 e 15 de junho #BBMP pic.twitter.com/HkRRafH2r8 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 26, 2021

Ariana Lomas foi anunciada pelo Bahia no início de abril. Com 19 anos, a zagueira se destacou pelo El Nacional, onde conquistou o título equatoriano em 2020. Ela acumula passagens ainda por USFQ Dragonas e Espuce, ambos do Equador, e já tinha sido convocada pela seleção do seu país outras vezes.

O Bahia ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino, na 15ª posição, com quatro pontos. O time comandado por Igor Morena acumula quatro empates e cinco derrotas, sem triunfos até aqui. O próximo compromisso será nesta quinta-feira (27), às 15h, quando as Mulheres de Aço vão enfrentar o Santos, em Pituaçu.