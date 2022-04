Zagueiro Didi é regularizado e fica à disposição para estrear pelo Bahia

O técnico Guto Ferreira ganhou mais uma opção para montar o time do Bahia para a estreia na Série B, na próxima sexta-feira (8), às 21h30, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova. Último atleta contratado pelo tricolor para a disputa da segundona, o zagueiro Didi foi regularizado e está apto para entrar em campo.

Didi teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta segunda-feira (4). Antes dele, o atacante Vitor Jacaré e o goleiro César também ganharam condição de jogo. O trio vem treinando normalmente com o resto do elenco e está à disposição do treinador.

Mesmo assim, a tendência é de que os reforços iniciem a Série B entre os reservas. Durante o jogo-treino contra o time sub-20, no último sábado (2), Guto montou a equipe titular com Ignácio e Luiz Otávio na defesa. A dupla é a mesma que atuou nas retas finais da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano.

Em fase final de preparação para a estreia, o tricolor ainda mais quatro sessões de treinos. Até lá, Guto vai fazer os últimos ajustes no time. O treinador ainda espera pela chegada de mais reforços. De acordo com o diretor de futebol Eduardo Freeland, o Esquadrão deve anunciar até quatro reforços ainda essa semana.