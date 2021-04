Zagueiro Marcelo Alves passa por cirurgia no joelho esquerdo

O zagueiro Marcelo Alves passou por cirurgia no joelho esquerdo na manhã desta sexta-feira (23). O jogador do Vitória foi submetido a um reparo cirúrgico artroscópico, também conhecido como meniscoplastia.

A cirurgia foi realizada em Salvador e durou aproximadamente meia hora. Segundo o clube, o procedimento foi bem-sucedido e a previsão inicial para a recuperação do defensor é de duas semanas. O atleta já iniciou a fisioterapia.

Marcelo Alves chegou ao Vitória há pouco mais de um mês, cedido por empréstimo pelo Madureira, do Rio de Janeiro. Até aqui, fez seis partidas com a camisa rubro-negra. Com o zagueiro fora de ação, João Victor deve formar com Wallace a dupla de zaga titular.

O próximo jogo do Vitória será neste sábado (24), às 16h, pela semifinal da Copa do Nordeste. O Leão encara o Ceará, na Arena Castelão.