ZAMP abre vagas em todo o Brasil em restaurantes Burger King e POPEYES

A ZAMP, máster franqueada Burger King e POPEYES no país, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2023 da Companhia. Podem participar estudantes de graduação ou pós de qualquer curso com formação no período de dezembro de 2020 ao final de 2022. A duração do programa é de um ano e os futuros selecionados trabalharão na sede da companhia, em Barueri, SP, de forma híbrida.

Durante o programa, será possível conhecer e vivenciar as operações nos restaurantes e o dia a dia do corporativo, além de participar de módulos de desenvolvimento em gestão e liderança, programa de mentoring e job rotation. Cada trainee participará de uma trilha de desenvolvimento atrelada à realização de um projeto relevante para a Companhia. Além disso, terá alta exposição para a liderança sênior, incluindo diretores, VPs e CEO. Para se inscrever, é necessário acessar a página do programa de trainee, até o dia 17 de novembro.

Vagas nos restaurantes

Além do programa de trainee, mais de mil vagas de início imediato e cadastro reserva estão disponíveis para atuar nos restaurantes Burger King e POPEYES em todo o país. Estão abertas oportunidades de atendimento e de liderança, para lojas que já estão abertas e outras que irão abrir nos próximos meses.

As vagas de atendimento têm exigência de Ensino Médio em curso ou completo, enquanto para os cargos de liderança é necessário ter nível superior completo ou cursando. As inscrições podem ser realizadas via WhatsApp, pelo bot de recrutamento, no número (11) 94317-6360.

Os aprovados serão contratados em regime CLT e receberão, além do salário fixo, remuneração variável compatível com o mercado (não se aplica ao programa Jovem Aprendiz), vale transporte e outros benefícios. Com forte investimento nos colaboradores, a ZAMP ainda aposta em um espaço onde todas as pessoas são bem-vindas e têm oportunidade de crescimento, oferecendo um programa de trilha de carreira.

Sobre a ZAMP

A ZAMP é a master franqueada da RBI no Brasil para o desenvolvimento das marcas Burger King e POPEYES no país. Com mais de 900 restaurantes em território nacional, entre lojas próprias e franqueadas de Burger King e mais de 50 lojas próprias de POPEYES, a ZAMP gera diretamente mais de 16 mil empregos em todo o Brasil e está comprometida com o cumprimento dos compromissos ASG assumidos publicamente, visando um crescimento responsável.