Zelensky pede por reunião com Putin para encerrar a guerra

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu por uma reunião com Vladimir Putin, líder russo, para "pôr fim à guerra". A declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa em uma estação de metrô no centro de Kiev, exibida pela CNN Internacional.



Zelensky também disse não temer o representante de Moscou. "Eu não tenho direito de ter medo, porque meu povo mostrou que não tem medo de nada", reforçou.



O presidente da Ucrânia manifestou o desejo de finalizar o confronto armado e ressaltou a importância de um encontro para essa conclusão, já que, em sua avaliação, "quem começou a guerra poderá pôr fim nela". "Temos uma forma diplomática de fazer isso e uma forma militar. Qualquer pessoa sã escolheria a maneira diplomática", disse Zelensky.



Na coletiva, o líder da Ucrânia ainda anunciou a ida de dois secretários norte-americanos à Kiev para uma reunião no domingo, 24.



Caso se concretize, esta será a primeira visita oficial de membros do governo Biden ao país desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.