Zélia Ducan se declara à ex-mulher de Jô Soares: 'Meu amor'

A cantora Zélia Ducan, que raramente expõe a vida pessoal, apareceu no Instagram nesta sexta-feira (11) para fazer uma declaração de amor à atual esposa, Flávia Soares Pedras.

"Eu sempre conto pra todo mundo que hoje é o seu dia, 11/11. Para espalhar um pouco a felicidade de sentir minha vida abraçando a sua. Porque seu olhar para as coisas grandes e pequenas muda tudo para melhor. Parabéns, amor, vamos comemorar sua vida todo dia!", escreveu a cantora no Instagram.

As duas estão juntas há seis anos e assinaram os papéis para união estável no ano passado. Ducan, que morava no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, deixou o apartamento de luxo para viver com a esposa em São Paulo no início da pandemia.

Flávia, entretanto, já é uma velha conhecida do público. A designer gráfica foi ex-mulher do apresentador Jô Soares, que morreu recentemente. Os dois ficaram juntos durante 15 anos e se separaram amigavelmente. De acordo com o apresentador, a separação não deu certo porque os dois viviam juntos.